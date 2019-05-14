شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مسؤول بـ«التعليم» يكشف تفاصيل مبادرة لتغيير مسار التعليم الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور عيد الحيسوني، وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، تفاصيل مبادرة لتغيير مسار التعليم الثانوي.

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وأوضح “الحيسوني” خلال لقائه في برنامج “يا هلا”، أن التعليم الثاني لن يكون مساراً أدبياً وعلمياً فقط، وإنما سيكون هناك مسار تقني ومسار مهني وأكاديميات متخصصة.

وأضاف: أن هناك عدداً من المبادرات تخص الورش الفنية الهدف منها تعزيز مهارات الطلاب في الجانب التقني والمهني، مبيناً أن الوزارة لديها 100 ورشة في المدارس، نصفها للبنات.

وأكد “الحيسوني” أنه سيتم التوسع في العام القادم بإضافة 100 ورشة أخرى، لتعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب لممارسة أعمال مهنية، ولإتاحة الفرصة لهم لاختيار المسار المناسب لقدراتهم وميولهم.