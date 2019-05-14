شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة مصنع سري ينتج «معسلاً مغشوشاً».. وضبط 20 طناً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت عدة جهات حكومية أحد أكبر المستودعات التي تعمل في الخفاء وبشكل سري، حيث ضبطت أكثر من 20 طن معسل مغشوش ومجهول المصدر.

وأظهر مقطع فيديو، وثقه الإعلامي فيصل العبدالكريم، خلال مرافقته للجهات الحكومية أثناء مداهمة مستودع تعود ملكيته لأحد أكبر التجار، المصنع السري الذي يتم فيه تجهيز المعسل المغشوش الذي يصنَّع بطرق إجرامية، وتصنيع الشيش ومستلزماتها وبيعها للزبائن على أنها مستوردة.

ونشر برنامج مكافح التدخين التابع لوزارة الصحة صوراً تظهر المعدات المستخدمة في التصنيع والتعبئة في مكان يتسم بعدم النظافة.

وتم ضبط عدد من العمالة الوافدة داخل المصنع، وتم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المخالفة بحقهم وبحق صاحب المستودع والمسؤول عن تشغيلهم.

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