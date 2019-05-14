ترامب يعلن لقاء رئيسي الصين وروسيا..وبكين ترد «غير مهتمة» والكرملين «مستحيلا»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في الوقت الذي يشعل فيه الرئيس الأمريكي الحرب التجارية مع الصين وفي ظل العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، أعلن دونالد ترامب أنه سيلتقي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، خلال قمة مجموعة العشرين في أواخر يونيو المقبل في اليابان.

وتوقع الرئيس الأمريكي الذي يخوض مواجهة تجارية مع بكين من زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الجمعة، أن يكون الاجتماع مع الرئيس الصيني "مثمرًا" ، بعد أن رفعت الصين الجمارك على الواردات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

الصين ليست مهتمة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، تعليقا على فكرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن عقد اتفاقية نووية ثلاثية مع روسيا والصين: "الصين ضد أن يتحدث أي شخص باسمها، ولن نشارك في أي مفاوضات بشأن اتفاقية نووية ثلاثية".

وقال وزير الخارجية الصيني، فان أي: " أن الصين ليست مهتمة وليست مضطرة للانضمام إلى المحادثات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة حول قضايا نزع السلاح النووي."

وكان ترامب قد صرح سابقا، أن الصين ترغب بالانضمام إلى الصفقة النووية الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة. كما أفاد بأنه يتوقع إبرام صفقة نووية شاملة مع روسيا والصين، مشيرا إلى أنه قد ناقش بالفعل هذه المسألة مع الشركاء الصينيين خلال المحادثات التجارية.

وقال ترامب، أثناء لقاء جمعه في واشنطن برئيس الوزراء السلوفاكي، بيتير بيليغريني، إنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إمكانية عقد صفقة ثلاثية بدلا عن الصفقة الثنائية بين موسكو وواشنطن.



ويوم الاثنين، حطّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل، ملغيا رحلة مقررة لموسكو الثلاثاء، حيث التقى نظراءه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي في 2015 الذي تؤكد رغبتها في الحفاظ عليه بعد انسحاب ترامب منه.

وكان ترامب، قد صرح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأنه يعتبر من الضروري على الجميع التخلص من الأسلحة النووية، بما في ذلك موسكو وبكين.

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الكرملين "بات مستحيلا"

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ، دميتري بيسكوف، أنه من الواضح أن الاجتماع الثلاثي بين روسيا والصين والولايات المتحدة، وفقا لتصريح الجانب الصيني بات مستحيلا.

ورغم التوجه الودّي لترامب تجاه بوتن، تظل العلاقات متوترة بين واشنطن وموسكو حول عدد من المسائل الاستراتيجية من بينها الأزمة في فنزويلا والصراع في سوريا والنزاع في أوكرانيا.

وقال المتحدث الروسي لوكالة سبوتنيك: "من المستحيل عقد اجتماع ثلاثي، وفقا لتصريح الجانب الصيني".



وعن لقاء الرئيس بوتين بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قال بيسكوف: "لم يتم الإعداد للاجتماع حتى الآن، ولا يوجد اتفاق بهذا الصدد".



وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأحد، بخصوص فكرة الرئيس الأمريكي حول إبرام صفقة نووية ثلاثية مع روسيا والصين، أن المهمة الأولية تتمثل بتمديد معاهدة "ستارت" الخاصة بالأسلحة الاستراتيجية الهجومية وحل المشاكل المتعلقة بهذه المعاهدة.

وأضاف ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن المهمة الأولية بالنسبة لنا وللزملاء الأمريكيين تتمثل بالتركيز على تمديد معاهدة ستارت المبرمة في 2010. من أجل ذلك يجب حل العديد من المشاكل المتعلقة بإخراج واشنطن الكثير من ناقلاتها الاستراتيجية من الاتفاق".

وتابع: "ثم يجب تجديد الاتفاق من أجل الحصول على مهلة معينة، وعلى وقت لمناقشة ما يجب فعله لاحقاً. نحن نعتبر ذلك مهمة أولية".