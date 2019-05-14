تدريب الدماغ والقراءة المستمرة.. نصائح لإتقان اللغة الإنجليزية

يشعر الكثيرون بالإحراج إذا واجهتهم صعوبة في فهم اللغة التي يتحدث بها شخص ما معهم خاصة اللغة الإنجليزية، حيث تعد الأكثر انتشارا في العالم، وهو الأمر الذي جعل أحد لاعبي التنس يشر بصعوبة في فهم الأسئلة الموجهة له.

وقال اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف، إنه وجد صعوبة في فهم الأسئلة الصحفية الموجهه له، خلال المؤتمر الصحفي على هامش بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في العام الماضي.

وقدمت كارولين بيلو، مستشارة طرق التدريس ومديرة التواصل بمدرسة "ساوند سنس" للغات في باريس عددا من النصائح من أجل إتقان اللغة الإنجليزية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

- النطق الصحيح

أوضحت "بيلو" أن الشخص لابد وأن ينطق الكلمة بنغمتها الصحيحة، لتجنب نظرات الاندهاش أو السخرية من الآخرين .

- إعادة تدريب الدماغ

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لكل لغة نطاق ترددات خاص بها، ومن الممكن الاستعانة بجهاز "الأذن الإلكترونية" وهو عبارة عن سماعات تبث أصوات تنتقل عبر الهواء في صورة اهتزازات صغيرة وتمر عبر الجمجمة إلى الأذن الداخلية، فيما يشبه سماعة الأذن الطبية، للتدريب على الاستماع لترددات الموجات الصوتية الصادرة عن نطق اللغة الإنجليزية.

- التدريب السمعي

ذكرت بعض مدارس اللغات أن استخدام التدريب السمعي قد يختصر وقت تعلم لغة جديدة بنسبة 50%.

- القراءة المستمرة

ونصح رافييل دوس سانتوس، أحد رواد الأعمال البرازيليين، بالاستماع للغة الإنجليزية والتحدث بها قدر المستطاع، والقراءة بشكل مستمر.