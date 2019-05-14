شكرا لقرائتكم العسكريون المتقاعدون يعلّقون الاعتصام موقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 22:38

علّق العسكريون المتقاعدون اعتصامهم أمام مصرف لبنان موقتا تجاوبا مع مطلب وزير الدفاع الياس بوصعب على أن تبقى جاهزيتهم للتحرك قائمة. وكانوا واصلوا منذ مساء أمس اعتصامهم أمام المصرف مطالبين بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019 وإيداعها لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع. وأقفل المتقاعدون كل مداخل مصرف لبنان في بيروت وفي أكثر من منطقة، تزامناً مع جلسات مجلس الوزراء ومنعوا الموظفين من الدخول والخروج. وأعلنوا أنهم "ينتظرون انتهاء جلسة مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنها، لا سيما في ما يتعلق بحقوقهم ومكتسباتهم التي يعتبرونها خطا أحمر ممنوع المس بها، ليبنوا على الشيء مقتضاه". ونقلت "رويترز" عن مسؤول في مصرف لبنان تأكيده أن "البنك يعمل بصورة طبيعية على رغم الاحتجاجات التي تغلق مداخله".



وظهرا، التقى وزير الدفاع وفدا من حراك العسكريين المتقاعدين ضم العمداء المتقاعدين: منير عقل وسامي الرماح ومحمود طبيخ والرقيب الأول بشارة حصروتي (مصاب حرب) والرقيب طوني يمين (مصاب حرب) والعريف زياد الحاج (مصاب حرب)، وحسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف، وتم البحث في مواد مشروع الموازنة التي تمس بحقوق المتقاعدين.

وأكد بو صعب أن "مسألة الاقتطاع من الرواتب أو التعويضات أو تجميد جزء نسبي منها لفترة معينة وموضوع فرض ضريبة دخل بنسبة 3 في المئة على رواتب المتقاعدين غير مطروحة للنقاش". وأوضح أن "في حال كان هناك من متغيرات في هذا الموضوع فسيبلغهم بالأمر فور حصوله اذا حصل".

وتم الاتفاق على اعتبار هذه اللجنة التي يمكن توسعتها لتشمل عددا أكبر من المتقاعدين، لجنة مخصصة لمواكبة موضوع مشروع الموازنة مع وزارة الدفاع، على أن تعقد اجتماعات دورية وعند الحاجة.

وفي السياق، تمنى بو صعب على جميع المتقاعدين "عدم اللجوء إلى أسلوب إحراق الإطارات وقطع الطرق وإقفال المؤسسات العامة"، داعيا إياهم إلى "اعتماد وسائل الاعتراض السلمية والحضارية بدون تعطيل المرافق العامة للمحافظة على صورتهم ومكانتهم واحترامهم لدى المواطنين".

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أعلن العميد الرماح "أن قرار تعليق إعتصام المتقاعدين العسكريين حتى اشعار آخر، جاء بعد لقاء مع وزير الدفاع الوطني الذي تمنى عليهم وقف الاعتصام على أساس أنه سيطرح البنود المتعلقة بالعسكريين ويطلب حذفها من الموازنة". وأعلن أنه "سيتم الدعوة إلى جمعيات عمومية يتم التداول فيها في مجريات ما تؤول إليه الامور".

أما العميد طبيخ والد الشهيد النقيب احمد طبيخ، فقال باسم العسكريين المتقاعدين أن "العسكريين ليسوا سببا لعجز الموازنة ولن يسمحوا بالمس بحقوقهم المكتسبة وليس من المنطق أن يُحرم أبناء العسكريين ولا سيما منهم أبناء الشهداء من مخصصات التعليم والعيش الكريم، ليأخذوا الضرائب من التعديات على الاملاك العامة والاملاك البحرية واصحاب اليخوت".

وتحدث عصام فاخوري مطالبا الحكومة بـ "سحب المواد التي تضرب حقوقهم من مشروع الموازنة والا سيكون هناك كلام آخر"، مضيفا "نحن لسنا طلاب شغب وقطاع طرق والاعتصامات ستستمر الى حين تحقيق مطالبنا المحقة"، محملا "السلطة مسؤولية تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنتها وعدم التجاوب". وطالب بــ"عدم الاقتراب من مستحقات العسكريين المتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية لانهم سياج هذا الوطن وحماته".

وتلا العميد المتقاعد فوزي حسن المطالب التي لخصها بـ"سحب كل البنود من الموازنة المتعلقة بحقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين. دفع المبالغ المستحقة من سلسلة الرتب والرواتب اعتبارا من 21 آب (أغسطس) 2017 من الاموال التي اقتطعت منها، إنشاء صندوق للمتقاعدين من تاريخ تطوع العسكري وحتى انتهاء خدمته وعدم المساس بهذا الصندوق من قبل المالية".

واشار العسكريون الى أن "وزير الدفاع وعدهم انه طالما هو موجود لن تُمَس اي من رواتبهم، وينتظرون ترجمة ذلك في مناقشة الموازنة عبر سحب كل البنود المتعلقة بالعسكريين".

وبالتزامن، أقفل العسكريون المتقاعدون طريق ضهر البيدر قبل ان يعيدوا فتحها، واوتستراد رياق باتجاه بعلبك قرب المدينة الكشفية بشكل جزئي بالاطارات المشتعلة. كذلك، أقفلوا الطريق من أمام المركزي باتجاه الحمراء، وتم تحويل السير من ناحية كليمنصو. كما اقفلوا فروع مصرف لبنان في بعلبك وزحلة وصور ودعوا الدولة للتوجه نحو مصادر الهدر والفساد بدل الاقتطاع من رواتب ذوي الدخل المحدود.