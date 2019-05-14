شكرا لقرائتكم أكاديمي إيراني يحذر روحاني: معاداة أميركا دمّرت مصالحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – "الحياة" | منذ 4 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 00:49

حذر الأكاديمي الإيراني صادق زيبا كلام الرئيس حسن روحاني من أن مواطنيه ضاقوا ذرعاً من معاداة الولايات المتحدة.



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وخاطب روحاني، قائلاً: "هل تعتقد بأن 24 مليون شخص صوّتوا لك (في انتخابات الرئاسة) أرادوا معاداة أميركا؟ ستُفاجأ إذا عرفتَ النسبة المئوية للإيرانيين الذين ضاقوا بمعاداة أميركا، ويريدون فقط حياة مع أمل وسلام".

ووَرَدَ في رسالة وجّهها إليه: "سيّد روحاني، إلى أي مدى يجب أن تدمّر معاداة أميركا المصالح الوطنية، لنقول إن 40 سنة من الإصرار على العداء مع الولايات المتحدة أضرّت بالمصالح الوطنية لإيران"؟

واعتبر زيبا كلام أن "معاداة أميركا تحوّلت هوية وأيديولوجيا للنظام، بحيث أن كلّ جهد لفتح مفاوضات مع الولايات المتحدة وانفراج التوتر معها، يجعل النظام يواجه أزمة هوية، كما بعد الاتفاق النووي" المُبرم عام 2015.

ولفت إلى "تأثير التكاليف المدمّرة لمعاداة أميركا، على النموّ الاقتصادي والتنمية"، وسأل: "كم من الناس يجب أن يستمروا في دفع ثمن الإصرار على معاداة أميركا؟ أين كانت (دولة) الإمارات قبل 40 سنة، وأين هي اليوم"؟