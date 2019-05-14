شكرا لقرائتكم "التحالف": نتعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 23:38

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، أن التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا.



وقال المالكي في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين)، : "نعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن"، مضيفاً إنه تم استهداف قاعدة الديلمي الجوية بدقة ودون إلحاق أضرار بمطار صنعاء. وقال المالكي في مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين)، : "نعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن"، مضيفاً إنه تم استهداف قاعدة الديلمي الجوية بدقة ودون إلحاق أضرار بمطار صنعاء. وأشار إلى قصف ورشة حوثية تقوم بعمليات الصيانة للطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التحالف": نتعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.