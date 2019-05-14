شكرا لقرائتكم لبنان: مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الرمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 21:37

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- فرع لبنان، في بيان، أنه يواصل بالتعاون مع صندوق الزكاة - جبل لبنان توزيع 1,417 سلة رمضانية للبنانيين الأشد فقرا وللنازحين السوريين في بلدة سد القرعون البقاعية وفي بلدة وادي خالد في محافظة الشمال، ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 25 محطة وزع خلالها أكثر من 16 ألف سلة.







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