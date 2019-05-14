شكرا لقرائتكم اتفاق بين الجيش السوداني والمعارضة على هيكل السلطة الانتقالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 23:37

الخرطوم - رويترز، أ ف ب - أعلن الناطق باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي اليوم الاثنين أن المجلس اتفق مع المعارضة على هياكل السلطة الانتقالية، وسيتم غداً الثلثاء مناقشة نسب المشاركة فيها.



وأضاف كباشي: "ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماماً، واتفقنا على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية". وتابع: "سنواصل غداً مناقشة نسبة المشاركة في المستوى السيادي والنسب المختلفة للمستويات التشريعي والسيادي والتنفيذي واتفقنا عليها".

إلى ذلك، أعلن النائب العام السوداني أن تهمة "قتل متظاهرين" خلال الاحتجاجات ضد النظام وُجهت إلى الرئيس السابق عمر البشير. وقال النائب العام في بيان: "اتهم عمر البشير وآخرون بالتحريض والمشاركة في قتل متظاهرين".