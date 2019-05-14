مقاتلات التحالف تشن غارات على تجمعات حوثية في الظالع

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محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 22:12

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الاثنين)، غارات جوية على تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن.



واستهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات للميليشيا غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير أسلحة وأطقم تابعة لها.

واستهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات للميليشيا غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير أسلحة وأطقم تابعة لها.

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