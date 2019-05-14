شكرا لقرائتكم مصر تُدين تعرض سفن لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية الإماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - الحياة | منذ 6 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 17:37

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات لتعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كل حدوده البرية والبحرية.



وأكد البيان تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كل التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار دولة الإمارات الشقيقة، مؤكداً على العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلديّن والعمل المشترك للتصدي لجميع التهديدات لأمنهما القومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار دولة الإمارات وتحقيق رفاهية شعبها الكريم.