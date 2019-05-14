شكرا لقرائتكم باريس توقف امرأة عائدة من "داعش" سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب- | منذ 6 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 17:36

أعلن القضاء الفرنسي أن امرأة في السادسة والعشرين من العمر كانت انضمت الى صفوف الجهاديين في سورية في 2014 وابعدت من تركيا الاسبوع الماضي، اتهمت رسمياً لدى عودتها إلى فرنسا وسُجنت، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها شبكة "بي أف أم تي في" التلفزيونية.



واتهمت السيدة التي أوقفت في السادس من أيار (مايو) في مطار رواسي- شارل ديغول بموجب مذكرة توقيف، بـ "الانضمام الى مجموعة ارهابية اجرامية"، في اطار تحقيق قضائي فُتح في نيسان (ابريل) 2017 ويستهدف انضمامها الى تنظيم "داعش"، كما اوضح المصدر.

واضافت الشبكة ان هذه المرأة المغربية- الفرنسية التي تزوجت من مقاتل تونسي توفي منذ ذلك الحين، كانت قالت إنها تريد تنفيذ عملية تفجير انتحاري وتسجلت على قائمة المتطوعين لارتكاب تفجير انتحاري.

وبعدما استسلمت في تشرين الاول (اكتوبر) 2018 للسلطات التركية، سُجنت ثم سُلمت الى فرنسا في نهاية المطاف.