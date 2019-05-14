شكرا لقرائتكم السيسي بحث مع ملك البحرين تعزيز العمل العربي المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – الحياة | منذ 6 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 17:34

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أول من أمس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.



وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، بخاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين.