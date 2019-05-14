شكرا لقرائتكم بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن القلق الشديد إزاء تصاعد القتال في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز - | منذ 6 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 18:14

دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الاثنين إلى إنهاء التصعيد العسكري في شمال غرب سورية، وأعربت عن القلق الشديد إزاء موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مدنيا.



وكانت قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات جوية روسية بدأت الأسبوع الماضي عمليات برية ضد الجزء الجنوبي من منطقة تابعة للمعارضة تتكون من إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة.

وقال بيان مشترك للدول الثلاث أصدرته وزارة الخارجية البريطانية "التصعيد العسكري يجب أن يتوقف".

وأضاف البيان "الضربات الجوية على المراكز السكانية والقصف العشوائي واستخدام البراميل المتفجرة وكذلك استهداف البنية الأساسية المدنية والإنسانية، وخاصة المدارس والمراكز الصحية، كلها انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي".