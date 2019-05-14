شكرا لقرائتكم جنرال فنزويلي يحضّ الجيش على "تغيير النظام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - رويترز - | منذ 6 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 17:32

دعا الجنرال الفنزويلي رامون رانخيل القوات المسلحة في بلاده إلى الانتفاض ضد الرئيس نيكولاس مادورو.



رانخيل الذي عرّف نفسه بأنه جنرال في سلاح الجوّ، اعتبر أن "الديكتاتورية الشيوعية" في كوبا تسيطر على الحكومة الفنزويلية.

وأضاف في تسجيل مصوّر بثّه على "يوتيوب"، أمسك خلاله بنسخة من الدستور: "لا بدّ وأن نجد طريقة للتخلّص من الخوف والخروج إلى الشارع للاحتجاج، وأن نسعى إلى وحدة الجيش لتغيير هذا النظام السياسي. حان وقت الانتفاضة".

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وينضمّ رانخيل الى ضباط بارزين انشقوا عن مادورو وفرّوا من فنزويلا. لكن أبرز قادة الجيش ما زالوا يؤيّدون الرئيس.

ووضع قائد سلاح الجوّ بيدرو خولياك صورة لرانخيل على "تويتر"، وكتب عليها "خائن للشعب الفنزويلي والثورة". وأفاد مصدر قريب من الجيش بأن رانخيل كان ضابطاً وفرّ إلى كولومبيا الشهر الماضي.

وعكس ضباط آخرين أصدروا إعلانات مشابهة، لم يعلن رانخيل تأييده لزعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة.