شكرا لقرائتكم نيوزيلندا بدأت تحقيقاً في مجزرة المسجدَين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ويلينغتون – رويترز، أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 21:39

بدأت نيوزيلندا تحقيقاً في مجزرة مسجدَي كرايست تشيرش، بالاستماع الى الأدلة.



وكان مسلّح أسترالي قتل 51 شخصاً في المسجدين، في 15 آذار (مارس) الماضي، وبثّ جريمته مباشرة على "فايسبوك".

وستبحث اللجنة الملكية في نيوزيلندا نشاطات الجاني واستخدامه مواقع للتواصل الاجتماعي واتصالاته الدولية، وهل حصل خلل في ترتيب أولويات موارد مكافحة الإرهاب. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن: "سيساعد ما تتوصّل إليه اللجنة، في ضمان عدم تكرار مثل هذا الهجوم ثانية".

Advertisements

وأفاد الموقع الإلكتروني للجنة بأنها ستجمع معلومات حتى آب (أغسطس) المقبل، مضيفاً انها سترفع ما تتوصّل إليه للحكومة في 10 كانون الأول (ديسمبر).

وترأس أرديرن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس بعد غد الأربعاء، اجتماعاً يستهدف إقناع قادة العالم ومديري شركات التكنولوجيا بتوقيع "دعوة كرايست تشيرش"، وهي تعهد بالقضاء على المحتوى الذي يحضّ على العنف والتطرف على الإنترنت.

وبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة لنيوزيلندا، يعتزم خلالها تفقّد مسجدَي كرايست تشيرش.