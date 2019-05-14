شكرا لقرائتكم إدانة لبنانية واسعة للتخريب الإرهابي ضد ناقلات نفط قبالة شاطئ الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 21:30

لقيت أعمال التخريب الإرهابية ضد 4 سفن تجارية من جنسيات متعددة قبالة إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ردود فعل مستنكرة من عدد من القادة اللبنانيين الذين حذروا من تهديد الملاحة الدولية واعتبر بعضهم أنه عمل يمس الأمن العربي المشترك، معلنين تضامنهم مع دولة الإمارات.



وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أعلنت عن حصول الأعمال التخريبية أمس الأحد، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في هذا الشأن.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري بيانا دان فيه "أعمال التخريب الإرهابية التي تعرضت لها بواخر ناقلة للنفط قبالة المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة معتبرا انها تهديد خطير لسلامة الملاحة في احد اهم المعابر المائية في العالم".

وقال ان هذه الاعمال "تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية اضافة الى كونها اعتداء مباشر على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك".

وختم بالقول: "اننا نؤكد تضامننا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول الشقيقة في الخليج العربي".

وشجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "العدوان الإرهابي الذي تعرضت له 4 سفن شحن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مقربة من شواطئها"، واصفا ما جرى ب"الإجرام الخطير الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي والذي هو ممر حيوي للمجتمع الدولي". وأكد إدانته لهذا "العمل الإرهابي الموصوف"، وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الذين هم "المحتضنون دائما لقضايا العرب والمسلمين".

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كما دان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط "تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من إمارة الفجيرة والمياه الإقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ورأى جنبلاط أن تعريض السفن التجارية وناقلات النفط لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها تطور سلبي مرفوض، يهدد سلامة الملاحة البحرية، ما يستوجب فتح تحقيق شفاف وواضح لتحديد المسؤوليات وملاحقة المتورطين بهذا الحادث".

أضاف: "إننا إذ نستنكر هذه الأعمال، نؤكد وقوفنا إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وحقها في ممارسة السيادة على مياهها الإقليمية إنفاذاً للقوانين الدولية المرعية الإجراء".

واستنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "أشد الاستنكار تعرُّض 4 سفن شحن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، واعتبر ان هذا التطور بالغ الخطورة ويستدعي إجراء كل التحقيقات اللازمة لمعرفة من يقف خلفه ومنع تكراره، وشدد على ضرورة توفير الحماية الضرورية لخطوط الملاحة الدولية، وأعلن تضامنه مع دولة الإمارات وتمسكه بالسلم والاستقرار في المنطقة".

وقال وزير الاتصالات محمد شقير: "ندين بشدة الاعتداء على 4 سفن تجارية في المياه الاقليمية الاماراتية، ونعلن تضامننا الكامل مع الامارات الشقيقة التي كانت وستبقى واحة استقرار وأمن وسلام ومحبة وانفتاح، مطالبين باجراء التحقيقات اللازمة لاجلاء الحقيقة وحماية خطوط الملاحة الدولية".

وأكد الوزير السابق اللواء ​أشرف "كل التضامن مع ​الإمارات العربية المتحدة​ بوجه محاولات تخريب الملاحة الدولية والتعرض لسفن الشحن الإماراتية، إن الأصابع التي تقف وراء هذا الإعتداء معروفة، والرد عليها يكون بتطبيق القانون الدولي والتضامن الكامل للَجم محاولات هز الإستقرار".