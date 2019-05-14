شكرا لقرائتكم السودان: استئناف المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 17:17

الخرطوم - أ ف ب، رويترز - استأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وممثلو المتظاهرين اليوم الإثنين مناقشاتهم الحاسمة حول نقل الحكم إلى سلطة مدنية، كما أعلنت ناطقة باسم المحتجين.



وقالت الناطقة مشاعر دراج إن عمر الدقير وساطع الحاج، وهما من أبرز شخصيات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، يشاركان في هذه المحادثات التي تجري في قصر الصداقة، أكبر مركز للمؤتمرات في الخرطوم.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي في تصريحات صحافية إن "استئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفاؤلاً بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية".

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وكان الناطق باسم "تحالف الحرّية والتغيير" رشيد السيد قال لوكالة "فرانس برس" إن "الاجتماع الذي كان مرتقباً أمس الأحد سيُعقد الإثنين"، من دون أن يوضح أسباب إرجاء الاجتماع. إلا أن مصادر في التحالف أشارت إلى أن مكوناته طلبت ذلك بهدف إنهاء المشاورات الداخلية، قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي.

والمفاوضات بين قادة تحالف الحرّية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، والمجلس العسكري تُراوح مكانها.

ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحل محل المجلس العسكري، إذ إن الجنرالات يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريين، فيما يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيون أكثريّة فيه.

إلى ذلك، أعلن شهود أن قوات الدعم السريع والشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي في العاصمة. وحذر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مراراً من قطع الطرق.