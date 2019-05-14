شكرا لقرائتكم بولندا تلغي زيارة مسؤولين إسرائيليين بعد خلاف حول إعادة ممتلكات لليهود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 16:39

وارسو - أ ف ب - أعلنت بولندا الإثنين أنها ألغت زيارة مقررة لمسؤولين إسرائيليين بسبب نيتهم إثارة مسألة استعادة ممتلكات ليهود تمت مصادرتها خلال المحرقة النازية، في ملف تعتبره بولندا مغلقا.



وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان على موقعها الالكتروني إن وارسو "قررت إلغاء زيارة مسؤولين إسرائيليين بعد أن أجرى الجانب الإسرائيلي تغييرات في اللحظة الأخيرة في تركيبة الوفد مقترحا أن تركز المحادثات بشكل أساس على مسائل متعلقة بإعادة ممتلكات".

وأضافت أن زيارة الوفد الذي يرأسه المدير العام لوزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية آفي كوهين-سكالي إلى وارسو كانت مقررة في 13 أيار (مايو).

من جهته، كتب يائير لابيد الرجل الثاني على لائحة "أزرق أبيض" ثاني حزب في الكنيست، في تغريدة "إذا لم يكف (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو و(وزير الخارجية اسرائيل) كاتس (...) عن المساومة على المحرقة، فإن العالم سيرى أن ذكرى المحرقة ليست مقدسة لدى الحكومة الاسرائيلية".

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أما النائب العمالي ايتسيك شمولي فقد كتب في تغريدة أن "الذين يبدون استعدادا للمساومة مع البولنديين حول ذكرى المحرقة بحد ذاتها، يجب ألا يتفاجأوا بعد ذلك بأن ينتهي الأمر بوضع مشين".

وتظاهر آلاف القوميين في العاصمة البولندية السبت احتجاجا على قانون أميركي بشأن إعادة ممتلكات يهودية صودرت خلال المحرقة النازية، في قضية تبرز قبيل انتخابات برلمانية في وقت لاحق هذا العام.

وقلل حزب "القانون والعدالة" اليميني الحاكم في بولندا وكذلك المعارضة الوسطية والليبرالية من أهمية القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار (مايو) العام 2018، مشددين على أنه لن يؤثر على بولندا.

وكانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية معقلا لليهود الذين بلغ عددهم قرابة 3,2 ملايين أي نحو عشرة في المئة من عدد السكان آنذاك. وصادقت بولندا العام الماضي على قانون يمنع اتهام البولنديين أو الدولة بالتواطؤ في جرائم الحرب النازية. وأثارت الخطوة تنديدا في إسرائيل التي اعتبرت القانون مسعى لمنع الناجين من مناقشة جرائم بولنديين ضدهم.