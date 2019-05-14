تنمية بشرية

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يرد في إرثنا العربي والإسلامي أننا نعد أولادنا، مشمولين بالأحفاد، لعصر غير عصرنا، زمن آخر مختلف متقدم، له شروطه الخاصة وسماته الخصوصية، فإذا انطبق القصد على جميع الناس في كل المراحل والعصور، فهو ينطبق، بدرجة أشد، على شعب الإمارات الذي ينتمي، في الأساس، للمستقبل، بقدر انتمائه للحاضر والماضي، بل أبعد من ذلك أضعافاً مضاعفة. نحن في دولة الإمارات نعيش واقعاً متغيراً بامتياز، ونتبنى مفردات وعناصر تجديد في أفق يكاد أن يكون خاصاً بنا بل إنه خاص بنا بالفعل. لدينا رؤية في الصحة والتعليم والإسكان والتنمية الاجتماعية، ولدينا نهجنا في التنمية السياسية والاقتصادية. لدينا فكرتنا الإماراتية شديدة الخصوصية، منذ غرس القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنذ نهج القائد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولدينا خططنا واستراتيجياتنا على المستويين الاتحادي والمحلي، وعلى الصعد كافة، ولدينا استحقاقات العام 2021 والعام 2071، فكيف نتعامل مع عنوان كبير ومضيء أو ينبغي أن يكون مضيئاً كعنوان «التنمية البشرية» في حاضر يؤدي للمستقبل؟

قد يطرح موضوع التنمية البشرية في الإمارات كسؤال فضفاض يستدعي جواباً فضفاضاً من جنسه ومن لونه وفصيلة دمه، فيما المطلوب طرح أسئلة دقيقة ومحورية حول هذا الموضوع المهم الذي يحل حلقة ذهبية أو ماسية بين منظومتي التعليم والتوظيف في بلادنا، وهما اللذان يحتلان صدارة وجوه الاهتمام الرسمي والشعبي بما في ذلك صدارة وجوه الإنفاق. المطلوب، تحديداً، الإجابة عن سؤال تخلف التنمية البشرية، وتنمية الموارد البشرية في العنوان الفرعي لكن المهم، بقدر يكثر أو يقل، عن التقدم الذي نعيشه في المناحي كافة، لا نعيشه وإنما نتنفسه وكأنه الهواء أو الرئة.

هل استطعنا تحقيق التنمية البشرية المتجهة إلى تحقيق الإنسان ذاته مباشرة وعبر المؤسسة، وتحقيق الإنسان في العموم، لا النخبة فقط، الذات من خلال الموضوع أولاً، والتعامل مع الآخر أولاً وثانياً؟

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لا يراد هنا الجواب الانطباعي الذي يقال أو يكتب فلا يقدم أو يؤخر. إننا لو أنصتنا جادين، مثلاً، لأطروحات وزير الذكاء الاصطناعي، لغيرنا مشروع تطوير التعليم، خصوصاً لجهة مشروع التوظيف، مشتملاً على مشروع التوطين؟

هذا الجانب من العلاقات المتشابكة ما زال غامضاً وغير مفهوم، وقد يشتغل عليه الآن من قبل جهة أو جهات، لكن لسان الحال أننا لا ندري، ومثل هذه المواضيع المجتمعية الكبرى ذات التماس المباشر مع الناس وحياتهم وحياة أولادهم وأحفادهم أحوج ما تكون إلى الشفافية والمكاشفة ومعرفة المستجدات.

نقول دائماً إن وظائف ومهن المستقبل غير وظائف ومهن الحاضر، ونطلق الكلام هكذا في المطلق، وغالباً لا نحدد..

ونريد أن نحدد وأن نعرف، انطلاقاً مما عودتنا عليه حكومة ديناميكية نجحت اليوم وأمس، قبل استحقاق العام 2021، أن تكون، واقعاً وطموحاً، واحدة من أفضل الحكومات على مستوى العالم من حيث الأداء، وصاحبة الريادة الأولى عالمياً من حيث الهيكلة التنظيمية الحكومية.

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