المنتجات التقليدية تنتعش في شهر الخير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: هديل عادل

ينتعش سوق المنتجات التقليدية والمشغولات التراثية التي تبدعها الحرفيات بقدوم شهر رمضان، ومن أهم المنتجات التي يزيد الطلب عليها في الشهر الكريم «التلي»، والعطور، والدخون، والبهارات، والقهوة العربية، و«السدو»، و«الخوص»، وغيرها من الصناعات التي تعبر عن الموروث الشعبي للإمارات، وقيمه الاجتماعية، وعمق العلاقة بين الإنسان الإماراتي وعاداته وتقاليده الأصيلة.

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تقول أم محمد، حرفية تصنع المشغولات اليدوية والتراثية: نحن كحرفيات نبدأ بالاستعداد لتجهيز الطلبيات المرتبطة بمستلزمات رمضان قبل شهر من حلوله تقريباً، إذ يزيد إقبال الأسرة الإماراتية على شراء بعض المنتجات التقليدية التي ترتبط بموروثها الشعبي، مثل «المكبة»، وفرش الطعام، وأغطية الدلال والسلال، والملابس التقليدية. وبالنسبة إلي، أجتهد في تجهيز منتجاتي لتسويقها منذ منتصف شهر شعبان، حيث تحتفل الأسر الإماراتية بمناسبة «حق الليلة»من خلال شراء الحلويات والمكسرات والأكياس التقليدية والتراثية الجميلة التي أصنعها من «السدو» بتصاميم وزخرفة تراثية رمضانية.

أيضاً تنشط مبيعات فاطمة عتيق، صاحبة محل مداخن العين، في رمضان، وعن ذلك تقول: تعشق المرأة الإماراتية الطيب والتطيب، وما زالت تفضل عطورها العربية الأصيلة، فهي تمثل أصالتها وتميزها عن النساء الأخريات، أما البخور فهو جزء لا يتجزأ من كل منزل إماراتي، ومن المستحيل أن تجد بيتاً لا تنبعث منة رائحته، أو رجلاً، أو امرأة، لا يتطيبان بالعود، وفي رمضان يزيد التزاور بين الناس ودعوات الإفطار، ويزيد معها الطلب على البخور والعود بأنواعه، ويبدأ الزبائن بتزويدي بطلباتهم قبل حلول رمضان، ومن خلال خبرتي بالأنواع المطلوبة من الدخون والعود، أجهزها مسبقاً بكميات مناسبة.

وتصنع أم عبيد، المأكولات الشعبية والقهوة العربية وتبيعها في محلها الخاص، إضافة إلى طلبات الزبائن التي توفرها لهم وفق أذواقهم الخاصة. وتقول: للمأكولات الشعبية مذاق خاص في رمضان، فتشعر وأنت تتناولها بأنك تتذوق نكهة الماضي، بكل ما تحمله من معانٍ ونفحات، تحملك معها إلى زمن الأجداد.