ناديا سيدات كلباء ودبا الحصن يقدمان وصفات رمضانية وأطباقاً محلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي سيدات كلباء ونادي سيدات دبا الحصن، وصفات رمضانية وأطباقاً محلية وعالمية متنوعة، على صفحات التواصل الخاصة بفروع نادي سيدات الشارقة، بطريقة إبداعية بسيطة وسريعة التحضير، تضيف إلى المائدة الرمضانية أشهى وأشهر الأطباق التي يقدمها «مراسي»، المطعم الرئيسي في جميع فروع النادي.

تتضمن قائمة الوصفات من مختلف المطابخ المحلية والعالمية، أطباقاً من المطبخ الهندي ووصفتي الباكورة والإيدام الهندي، وشوربة الروبيان بالكريمة من المطبخ الآسيوي، وشوربة السبانخ وحلويات مثل النمورة ووربات بالقشطة والتمرية من المطبخ العربي، ومتبل الأفوكادو والكفتة من المطبخ التركي، إلى جانب مجموعة من الأطباق من المطابخ العالمية مثل كرات مكرونة بالجبنة وسلطة الناتشوز والبقوليات، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الوصفات المحلية التقليدية مثل جيب التاجر وقرص عقيلي.

وقالت الشيف غادة داوود من فرع كلباء: دائماً ما تبحث ربة الأسرة في شهر رمضان المبارك عن الوصفات الشهية والصحية والسريعة في الوقت ذاته، ونحن من خلال البرامج التي تعرض على القنوات والصفحات الخاصة بالنادي، نقدم مجموعة متنوعة من الوصفات التي تلبي رغبات السيدات، وتختصر عليهن الوقت؛ حيث من خلال دقيقة واحدة فقط، نقدم الوصفة للسيدات، بطريقة سهلة وممتعة.

وقالت الشيف إلهام مصطفى من فرع دبا الحصن: لمائدة رمضان خصوصية مميزة؛ إذ يجب أن تحتوي على سلطات متنوعة وشوربات، إلى جانب طبق رئيسي غني، ونحن من خلال الوصفات التي نقدمها، نحاول أن نسهّل على المشاهدين تحضير المأكولات؛ حيث نقدم وصفات من مختلف المطابخ العالمية، إلى جانب الوصفات التقليدية التي يشتهر بها المطبخ الخليجي والإماراتي تحديداً.