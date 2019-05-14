اصطفاف المركبات الخطأ لأداء صلاة التراويح.. سلوك مرفوض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمود محسن

تنتهي حرية المرء عندما تبدأ حرية الآخر، قول موضوعي يغفل العديد عن العمل به، أو اتخاذه كنهج في الحياة، فمن غير المقبول أن نستمتع بكامل الحرية وقضاء احتياجاتنا على حساب الآخرين، أو حتى تعطيل مصالحهم وحريتهم في أنانية من البعض، وإن كان ما نقوم به خدمة اجتماعية، شعائر دينية، أو حتى مساعدة إنسانية، لابد أن نعي أننا لسنا بمفردنا في مجتمعاتنا والبيئة المحيطة بنا، فلكل منا احتياجات يسعى لتلبيتها، كما على الكل إدراك احتياجات الغير، والالتزام بحقوقه.

وهذا ما يغفله العديد من المصلين، وعلى وجه التحديد في شهر رمضان المبارك، إذ يهم الناس بالتوجه إلى المساجد في فرصة لاغتنام الأجر المضاعف، وتعويض الذنوب بالحسنات، ومع تزايد الأعداد تكثر مخالفات وتجاوزات بعض المصلين المرورية، إما في صف مركباتهم، أو حتى في اتخاذ طرق مخالفة لقوانين السير، ظناً منهم أنه لا رقيب ولا حساب خلال أداء الصلاة.

يقول مجدي يونس: «بعض المساجد لا تغطي مواقفها الأعداد الكبيرة المتدفقة من المصلين، خاصة أن عاماً بعد عام تزداد أعداد المواطنين والمقيمين بالدولة، لذا فإن حاجة بعض المساجد لمواقف إضافية صار أمراً لابد منه، أو توفير ساحات مخصصة لمرتادي المسجد خلال صلاة التراويح في الشهر الفضيل، إذ أضطر في بعض الأحيان لصف مركبتي بشكل مخالف، ليس لكوني متأخراً بل لأن العديد ممن سبقني، ترك مركبته بشكل يعيق حركة مركبتي للتقدم أو حتى للرجوع، لذا أضطر لصفها في منتصف الطريق».

أما سلطان راشد فيقول: «الوقوف الخاطئ وتعطيل حركة السير إما للصلاة أو لأي أمر آخر هو سلوك أناني مرفوض، وادعاء الفرد مخالفة القانون للصلاة، أمر مرفوض بتاتاً، كيف يمكن للمرء أن يؤدي صلاته من جهة، وبإهمال منه بتصرف بعدم مسؤولية من جهة أخرى، يتسبب في تعطيل حركة عربة إسعاف أو حالة طارئة على سبيل المثال».

حملات توعوية

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من جهته قال النقيب سعود الشيبة، مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالإنابة، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة «تنظم حملة على مستوى شرطة الشارقة، لاستكمال الاستعداد التام والكلي لجميع الإدارات المعنية بالاستعدادات لشهر رمضان، ومنها إدارة المرور والدوريات، وينصب عملها وفق جانبين أساسيين، الأول جانب أمني وضبطي، ومعني بالازدحامات المرورية، ومخالفات عرقلة حركة السير، والبلاغات، والمناطق السكنية، وعليه يتم توزيع الدوريات المرورية وفق خطط، بناء على المعطيات في الأعوام السابقة، أما الجانب الثاني فيتعلق بالحملات التوعوية، وتركز على بعض النقاط الأساسية، والأكثر حدوثاً في شهر رمضان».

مخالفات وفق القانون

وتعد المخالفة الرئيسية التي يتم رصدها خلال شهر رمضان، عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لا يرد به نص في جدول المخالفات المرورية، ووفق المادة 98 تحرر مخالفة لصاحب المركبة بقيمة 500 درهم، وتختلف أشكالها وطريقتها، فالوقوف خلف المركبات أو الوقوف الخاطئ خاصة خلال صلاة التراويح، يؤدي إلى عرقلة حركة السير أمام مرتادي الطريق أو الحالات الطارئة من مثل سيارات الإسعاف، وعربات الدفاع المدني، وبالتالي فإن عرقلة حركة السير جانب مهم، ويندرج تحته أكثر من مخالفة، منها إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة، ما يؤدي إلى عرقلة حركة المشاة، وبالتالي يصنف وفق البند 59، بتحرير مخالفة قيمتها 500 درهم، أما المادة 62 والتي تنص على إيقاف المركبة عند مفترقات الطرق والمنعطفات، فتحرر مخالفة قيمتها 500 درهم، فيما تحرر مخالفة وفق المادة 64 للوقوف بشكل خاطئ، قيمتها 500 درهم.