شباب الإمارات.. طاقة خلَّاقة ومحرك فاعل للتنمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: سومية سعد

ناقش المشاركون في مجلس ”الخليج 365” الرمضاني الذي استضافه رجل الأعمال مانع الماجد، بمنزله في دبي، أهم قضايا شباب الإمارات، مؤكدين أنهم طاقة خلّاقة، ومحرك فاعل للتنمية، ويحظون باهتمام فائق من قبل القيادة الرشيدة، باعتبارهم عدة المستقبل وطاقة البناء، وداعمي مسيرة نهضة الوطن.

كما تطرق الحضور إلى أهمية العناية بقضايا الشباب وتفعيل طاقاتهم والعمل على حل مشكلاتهم، ومنها العزوف عن الزواج، ودور المؤسسات الاجتماعية في تبنى قضايا تيسير الزواج من خلال توفير القروض الحسنة، والمنح والمساعدات المالية.

استهل مانع الماجد، المجلس بالحديث عن الاهتمام بتدريب وتأهيل الخريجين، ومن ثم إيجاد الوظيفة المناسبة لكل خريج، حيث لا يقتصر على مجرد توفير الوظيفة، بل لابد من التأهيل والتدريب الذي يجعل الخريجين قادرين على تولي الوظائف وأداء واجباتهم ومهامهم على الوجه الأكمل.

وأكد ضرورة وجود جهة مسؤولة للإشراف على المشاريع الصغيرة للشباب، المدعومة من الدولة، على أن تحصل تلك الجهة على مقابل الإشراف حتى ينجح المشروع.

وطالب بأن يكون لدى كل الشباب أعمال تشغلهم وتلهيهم عن الأمور الأخرى، مثل إدمان المخدرات، والمواقع التي تعد آفة من آفات العصر، أما إذا كان الشاب مكتفياً مادياً، ومشغولاً بمشاريعه الاقتصادية وكيفية تطويرها، فمن الصعب استمالته، أو الانسياق لمثل هذه الأمور.

وقال عبد الباسط باوزير، إن هناك معوقات لعزوف الشباب عن الزواج، يأتي في مقدمتها الغلاء وعدم القدرة على تأمين متطلبات الزواج، وأشار إلى أن المهر في الإمارات 30 ألفاً، لكن تكاليف الزواج من فنادق، وذهب للعروس، وولائم، وغيرها، تتعدي مئات الآلاف، مما يعد عائقاً حقيقياً وسبباً لعزوف الشباب عن الزواج.

ولذا يجب حل هذه المشكلة عبر مؤسسات اجتماعية تتبنى قضايا تيسير الزواج من خلال توفير القروض الحسنة، والمنح، والمساعدات المالية، حتى تخفف عن كاهل الشباب بعضاً من تكاليف الزواج الباهظة والمساهمة في إقامة مشروعات للشباب.

توعية الشباب

وطالب بسام جبر، بتوعية الشباب من المشكلات التي تؤرق المجتمع، ومنها إدمان المخدرات، وأصدقاء السوء، ويجب توفير برامج لتمكين وبناء قدرات الشباب، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المبادرات الشبابية والخدمة المجتمعية واستغلال أوقات الفراغ بما هو مفيد وإرشاد الشباب إلى كيفية الاستخدام الآمن لوسائل التواصل المجتمعي، وإدماج الشباب في مؤسسات المجتمع المدني، وغرس القيم والسلوكات الإيجابية، والولاء الانتماء، والمواطنة الصالحة، واحترام الرأي الآخر، وثقافة قبول الآخر، وإنشاء الأندية الثقافية والرياضية والاستماع للشباب ومشاكلهم وتوفير المكتبات العامة.

وتناول علاء النداوي، العلاقات الأسرية والفراغ التربوي، مشيراً إلى ضعف العلاقات بين الأسر وأفرادها، حيث لا تجتمع الأسر في أغلب الأحوال سوى عند الطعام، ما أحدث فراغاً تربوياً هائلاً، انعكس على البناء النفسي والعقلي للشباب.

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تكاليف المعيشة

وقال عبد المجيد عبد الرحمن، إن ظاهرة ارتفاع تكاليف المعيشة تأتي في مقدمة القضايا التي تشغل العديد من الشباب المتزوج، وغير المتزوج، لما تشكله من ضغط نفسي عليهم. ما أدى للجوء الكثير من الشباب المعيل للاستدانة من أجل تغطية احتياجاته، ولذا أطالب الشباب بالابتعاد عن المظاهر، وتقليده لغيره من الشباب، والاستدانة، ويجب حساب كل شي لديه من البداية، والعيش على قدر ما لديه، مع دعوة رجال الأعمال إلى توجيه جزء من أموالهم للمساهمة في الإكثار من وحدات الإسكان لمحدودي الدخل لتخفيف معاناة الشباب.

وقال جابر المرزوقي، إن الوقت من ذهب، ويجب على الشاب أن يستثمر الوقت الضائع، ويخصصه لإنجاز أعمال ذات أهداف معينة، ويجب على الأسر تعليم أبنائهم كيفية استغلال أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع في حياتهم، وأن تنظيم الوقت، سر النجاح في الحياة، فإذا تتبعنا حياة العلماء ومن تميزوا في هذه الحياة نجدهم يحرصون على مسألة تنظيم أوقاتهم واستغلالها الاستغلال الأمثل، وأطالب بدورات لتعليم الشباب تنظيم واستثمار الوقت بصورة علمية وعملية، وعلى الشاب أن يحدد قائمة بالأهداف التي يسعى للوصول إليها حتى لا يصاب بالاكتئاب، انه لدى بعض الشباب أمراض نفسية أهمها الاكتئاب، وإخراج مزاجيته، وزيادة شعوره بالألم، أو الموت، أو فقدان الحرية، أو العجز، ولذلك يجب حساب حياته بشكل صحيح منذ البداية.

العنف المجتمعي

وقال عمار جمور، العنف المجتمعي مشكلة، تفاقمها يؤدي إلى إصابات، أو إلى أضرار صحية ونفسية، أو إلى الإعاقة، وكذلك أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة، وبات العنف المجتمعي ظاهرة مقلقة تهدد تركيبة الأمن الاجتماعي في المجتمع، ويرقب البعض بعين يملأها القلق ما أفرزته ظاهرة العنف في المجتمع من أشكال تراوحت بين المشاجرات الجامعيّة، والاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفيات، والاعتداء على البعض أثناء تأديته عمله، والطاقم الأمني في الشوارع والسجون، ليصل العنف في أحيان إلى حدّ ارتكاب جرائم القتل، والسطو، والاعتداء الجسدي.

ويقول ماجد سلطان، لا يستطيع بعض الشباب أن يبحث عن كيفية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه كطريق إيجابي للتنمية المجتمعية، ولكن يظهر أيضاً الوجه السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها السلبي في المجتمع، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تغني الشباب عن التواصل مع الناس، وقد أشار بعض الاختصاصين إلى أن الانشغال الدائم بمطالعة التحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تقلل من الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين والعاملين داخل الهيئات، وهذا أمر في غاية الخطورة.

ويقول محمد المرزوقي، إن معظم الأمراض النفسية سببها ضعف الوازع الديني، ولذا يجب على الدعاة إيجاد طرق للتواصل معهم، ويجب أن تكون الدعوة بالموعظة والكلام الحسن لا بالتهديد والوعيد فقط. فديننا دين سلام وتسامح، ويجب على الدعاة النصح لهم بالكلام اللين، والرسول صلى الله عليه وسلم، كان يفرح بهداية أي شخص أكثر من كفره، ولذا انصح أسر شباب انجرفوا مع التيار، أن يساعدوهم ويجدوا من يحتويهم ويتداركهم قبل أن يغرقوا في بحر الضياع، كل ما يجتاحونه هؤلاء الشباب عقول تسمع لهم، وتناقشهم بكل هدوء، وتأخذ بأيديهم إلى بر الأمان.