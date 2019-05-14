إدانات عربية مستمرة لـ «عمليات التخريب» قبالة ساحل الفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية لاستهداف سفن شحن تجارية بـ«عمليات تخريبية» بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات قبالة ساحل إمارة الفجيرة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أمس، إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية للإمارات. وشدد المصدر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، على أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما أكد المصدر تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب الإمارات في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار بلاده لعمليات التخريب. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المصدر قوله: «هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويمثل تصعيداً للتوتر في المنطقة يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، الأمر الذي يتحتم معه تحرك سريع من المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة». وأكد وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن استهداف السفن التجارية يمثل تهديداً خطيراً لسلامة الملاحة. ودان الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أمس، «أعمال التخريب الإرهابية التي تعرضت لها بواخر ناقلة للنفط قبالة المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة»، معتبراً أنها تهديد خطير لسلامة الملاحة في أحد أهم المعابر المائية في العالم. وقال: «إن هذه الأعمال تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية، إضافة إلى كونها اعتداءً مباشراً على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك». وأضاف: «إننا نؤكد تضامننا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول الشقيقة في الخليج العربي».

من جانبه، دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الأعمال التخريبية، مُشدداً على أن هذه الأعمال الإجرامية تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط يعتبر التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساساً غير مقبول بالأمن القومي العربي، وأكد في هذا الصدد التضامن الكامل مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أي إجراءات تتخذها الدولتان في هذا الإطار.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن استهداف السفن التجارية يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين. ودعا السلمي، في بيان صحفي أمس، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان، مشدداً على أن «هذا الهجوم الإرهابي الغادر باستهداف السفن التجارية واستهداف طواقمها، يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلًا عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية». وأكد السلمي وقوف البرلمان العربي التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أمس، بأشد العبارات حادث تعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، عن السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، تجديده موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أياً كان مصدره. وأكد وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.

ودانت وزارة الخارجية السودانية بأقوى العبارات، عملية التخريب التي تعرضت لها يوم أمس الأول الأحد 4 سفن تجارية من بينها سفينتان سعوديتان بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية رفضها أي تهديد لسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أو أي ممر مائي دولي، وأي محاولة لتهديد أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين أو استهداف مصالحهما التجارية.

وأعلنت دعم السودان الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية للدولتين.

ودانت تونس الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات في هذا الشأن.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية وتهديد أمنها وسلامتها وتزيد التوتر في المنطقة.

ودانت الجزائر «بشدة» الأعمال التخريبية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عبد العزيز بن علي شريف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية في الجزائر أمس قوله في تصريح له: «ندين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت أمس الأول أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونشجب مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً لحرية وسلامة الملاحة والنقل البحريين».

(وكالات)