«الوزاري للتنمية» يحتفي ب «السيتي» مع منصور بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على هامش اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد، أمس، في وزارة شؤون الرئاسة، احتفل الوزراء بالإنجاز، وأعدوا كعكة تحمل شعار نادي مانشستر سيتي، وعبارة «congratulation»، وشارك في قطع الكعكة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومعه أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وعبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

أكمل لاعبو مانشستر سيتي احتفالهم باللقب في غرفة ملابس ملعب برايتون بحضور المطرب نويل جالاجر، مشجع سيتي الكبير، الذي غنى مع اللاعبين والتقط صوراً معهم. وعاد لاعبو مانشستر سيتي والكادر على متن 3 طائرات مساء الأحد لملعب الاتحاد، حيث تجمع آلاف المشجعين للاحتفال معهم بلقب الدوري الممتاز، واستمرت الاحتفالات لوقت متأخر من الليل.

وعلى صعيد الشارع الرياضي في الإمارات، حرصت قيادات ورموز الحركة الرياضية على مباركة الإنجاز وتهنئة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأشادت برؤيته البعيدة وتخطيطه السليم وإدارته الحكيمة للفريق.