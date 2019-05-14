3 عواصم أوروبية تدعو لإنهاء التصعيد في سوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة متطرفة، أبرزها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) شمال غربي سوريا، تسببت بمقتل 35 مقاتلاً من الطرفين في غضون 24 ساعة، وفق ما أحصى المرصد السوري، أمس، فيما دعا زعيم تنظيم جبهة «النصرة» أبو محمد الجولاني إلى «حمل السلاح» للدفاع عن معقل قواته في شمال غربي البلاد، معتبراً أن تصعيد القصف السوري والروسي أسقط كافة الاتفاقيات حول إدلب، في حين دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إنهاء التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا.

وأفاد المرصد باشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة و«هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى من جهة ثانية، في منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، لا تزال مستمرة منذ الأحد تزامناً مع «غارات روسية وقصف متواصل بعشرات القذائف والصواريخ من الجيش السوري». وتسببت المعارك والقصف خلال 24 ساعة بمقتل 16 عنصراً على الأقل من القوات الحكومية، مقابل 19 قتيلاً من الفصائل.

وتعرضت مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي لقصف جوي وبري كثيف أمس الاثنين. وأفاد المرصد بوجود غارتين روسيتين استهدفتا مركزاً للدفاع المدني في بلدة كفر نبل، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وبالمقابل، تسببت قذائف أطلقتها الفصائل على مدينة السقلبية في ريف حماة الشمالي، أمس، بمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح، بحسب المرصد.

من جهة أخرى، قال الجولاني في مقابلة أجراها معه الناشط الإعلامي في إدلب طاهر العمر، ونشرها على حسابه في تطبيق «تيلجرام» مساء الأحد: «نتوجه لأي قادر على حمل السلاح ولأي قادر على أن يقوم بواجبه القتالي.. إلى أن يتوجه إلى ساحة المعركة». واعتبر الجولاني أن التصعيد الأخير «نتاج لفشل المؤتمرات السياسية ومحاولة الخداع السياسي الذي كان يُحضر له للالتفاف على الثورة السورية من أستانا إلى سوتشي». وقال إن هذه الحملة «أعلنت وفاة كل الاتفاقيات والمؤتمرات السابقة، ومن كان يرعاها أو يشارك فيها»، وأظهرت أن «الاعتماد على القوة العسكرية فقط».

في غضون ذلك، قام الجيش التركي بإرسال تعزيزات عسكرية ممثلة بوحدات مقاتلة جديدة إلى قواته العاملة قرب الحدود السورية. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أن رتلاً عسكرياً تركياً يضم العديد من الآليات القتالية والمدرعات من منطقة قريق خان بولاية هتاي جنوبي البلاد، انطلق أمس نحو الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

الى ذلك، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى إنهاء التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا، وأعربت عن القلق الشديد إزاء موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً. وقال بيان مشترك للدول الثلاث أصدرته وزارة الخارجية البريطانية: «التصعيد العسكري يجب أن يتوقف». وتابع البيان «الضربات الجوية على المراكز السكانية والقصف العشوائي واستخدام البراميل المتفجرة وكذلك استهداف البنية الأساسية المدنية والإنسانية، وخاصة المدارس والمراكز الصحية، كلها انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي». وأضاف البيان أن هناك جماعات إرهابية كثفت هجماتها أيضاً، لافتا إلى أن ذلك يمثل مدعاة لقلق شديد. (وكالات)