السودان: اتفاق بشأن هياكل وصلاحيات الحكم بمستوياته الثلاثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم:”الخليج 365”، وكالات



أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن هياكل السلطة (السيادية والتنفيذية والتشريعية) للحكم الانتقالي.

وأكد الطرفان استمرار التفاوض خلال اليومين المقبلين؛ لحسم نقاط الخلاف بشكل كامل.

كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد استأنفا، ظهر أمس، مباحثات التفاوض والتي امتدت لنحو خمس ساعات متواصلة، بحثا خلالها ثلاثاً من نقاط الخلاف بين الطرفين؛ والمتعلقة بالمجلس السيادي وسلطاته وتكوينه إلى جانب مدة الفترة الانتقالية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي في تصريحات صحفية، إن المفاوضات جرت، أمس، في أجواء سادها روح التفاؤل بالوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى توصل الطرفين لاتفاق حول هياكل السلطة السيادية والتنفيذية والبرلمان والمفوضيات وسلطات القضاء.

كما أكد الكباشي أن التفاوض سيستمر للاتفاق على النسب في المجلس السيادي ومدة الفترة الانتقالية.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أن اللقاء مع المجلس العسكري كان «مثمراً». وقالت الناطقة باسم المعارضة مشاعر دراج، إن عمر الدقير وساطع الحاج وهما من أبرز شخصيات «قوى الحرية والتغيير» شاركا في المحادثات التي جرت في قصر الصداقة، أكبر مركز للمؤتمرات في الخرطوم.

وكان عضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري إبراهيم الأمين، اعتبر درجة التوافق مناسبة بين المجلس وقوى التغيير، وأكد أن الساعات القادمة ستكون مفصلية تتمخض عنها أنباء سارة للسودانيين خلال اليومين المقبلين، وحذر الأمين بشدة من خلايا نائمة ورجال أعمال ضربت مصالحهم، ومهددات داخلية وخارجية تزداد كلما تأخرت الحكومة الانتقالية، في وقت دعا فيه المجلس العسكري للإسراع في تفكيك مفاصل الدولة العميقة التي خلفها النظام المباد.

وأشار إلى أن متنفذين سابقين يملكون أموالاً وخلايا نائمة تتربص بالثورة، وقال: إن تأخير الانتقالية يزيد المهددات. وأضاف: إن المؤسسات الإعلامية ما زالت تذخر بعناصر من النظام المباد، وتحجب المعلومات. وشدد على أن تصفية الدولة العميقة وأجهزتها هو التحدي الأهم أمام المجلس العسكري. وقال الأمين: إن تشكيل المجلس التشريعي هو الأكثر جدلاً، وطالبنا بزيادة تمثيل المرأة، ودعا إلى مشاركة المغتربين في إدارة البلاد؛ للاستفادة من خبراتهم.

من جهة أخرى، أفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع والشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري، وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة.

وتجمع المحتجون؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. وتحركت القوات ضد المتظاهرين بعد أن سدوا طريقاً يؤدي إلى جسر الملك نمر، وهو شريان رئيسي لحركة السير في الخرطوم.

وقال شاهد عيان ل«رويترز»، إن الشرطة المدعومة بقوات الدعم السريع فككت المتاريس التي أقامها المحتجون عند مدخل الجسر؛ مما أدى إلى اختناقات مرورية. وفرقت الشرطة أيضاً نحو مئة محتج، ولكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى وجرحى.