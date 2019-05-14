سلطان يتقبل التهاني بشهر رمضان من الشيوخ وكبار المسؤولين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس بقصر البديع العامر، تقبل التهاني بشهر رمضان الفضيل من جموع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن وفود المؤسسات والدوائر الخدمية والإعلامية بحكومة الشارقة.

وأعرب الجميع عن تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.