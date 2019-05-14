ناصر الظاهري: الإنسانية في حاجة ماسة إلى الحكاية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت عنوان «قصص تحكى» تطرق الكاتب والصحفي ناصر الظاهري خلال جلسة عقدت مساء أمس الأول في جناح إمارة الشارقة في معرض تورينو إلى أسرار ومغامرات الصحفيين خلال تغطياتهم للأحداث الكبرى في العالم، والمهارات والمعارف التي تميز صحفياً عن آخر، مستعرضاً ملامح من سيرته الصحفية والإبداعية خلال عمله في الصحافة الإماراتية ورحلاته في مختلف بلدان العالم.

وروى الظاهري خلال الجلسة التي أدارها الصحفي والإعلامي فيلبو لاندي حاجة الإنسانية إلى الحكاية المروية والتوثيق التاريخي والكتابة الإبداعية، بقوله: «وجود الشاعر والسينمائي والفنان ضروري في لحظات الجنون الإنساني، فدورهم عكس الجنود الذين يذهبون إلى الرماد والدمار، فهم يعملون ويكتبون ليكتشفوا مواطن الجمال ويؤكدوا أهميته».

Advertisements

وفي رده على سؤال لاندي حول قدرة الصحفي على نقل الأحداث بعمقها وأثرها الحقيقي، أجاب الظاهري: «عايشت الفترة التي شيد فيها الكيان الصهيوني الجدار العازل، وزرت فلسطين وعرفت عن قرب ما يعنيه هذا الجدار، فالمسافة التي يمكن قطعها في عشر دقائق أخذت مني يوماً كاملاً بين الحواجز، وحين أخذت تصريحاً وعبرت الحدود، كنت أشعر كيف تنتهك إنسانية الفلسطيني في بلاده».

وأضاف: «لم يكن من الممكن أن أروي هذه الحكاية من دون معايشتها بعمق، فالجدار كيان رمادي صامت ويكاد يعمي من ينظر إليه، وما مهمة الكاتب والصحفي والفنان إلا استنطاق هذا الكيان وتأمل قسوة من يعاني منه ووصفها بالصورة أو الكلمة أو سواها».

وحول تاريخ دور الراوي والمؤرخ في الثقافة العربية، قال الظاهري: «كانت العرب تصطحب معها الشعراء والمؤرخين في المعارك والأحداث الكبرى، لإيمانهم بأن أي حدث يحتاج إلى عين المبدع الجمالية، وعين المؤرخ الدقيقة، لتكتمل حكاية الحدث وتنقل تفاصيلها كاملة».