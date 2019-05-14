قرقاش: دعم الدولة ضد حادث السفن أساسه مواقفها الإيجابية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الدعم والمساندة الكبيرين لدولة الإمارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياهنا الإقليمية، أساسه مواقف الدولة الإيجابية في دعم السلام والاستقرار.

وقال على «تويتر»: «الدعم والمساندة الكبيرين لدولة الإمارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياهنا الإقليمية، أساسه مواقف الدولة الإيجابية في دعم السلام والاستقرار.. صداقاتنا الكبيرة كسبناها بشفافيتنا ومواقفنا، والتحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا».

من جهة أخرى، تسير حركة العمل في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي من دون توقف مع دخول وخروج السفن من وإلى الميناء بطريقة اعتيادية.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات (وام) الحركة الاعتيادية لنقل البضائع ورسو السفن وحجم الضرر الذي أصاب السفن الأربع وهي: «المرزوقة» و«اندريا فيكتوري» و«أمجاد» و«اي ميشيل» التي تعرضت للأعمال التخريبية في خليج عمان، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

ولم يتم رصد أي تسرب للوقود أو أي مواد ضارة في المنطقة.