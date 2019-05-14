إدانات مستمرة لـ «عمليات التخريب» قبالة ساحل الفجيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلاله عن استنكاره للأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع ناقلات تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات. وعبر أمير الكويت خلال الاتصال عن أمله في أن تسفر التحقيقات التي تُجريها السلطات في الدولة عن كشف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية، وحركة التجارة العالمية، وإمدادات الطاقة الدولية. وتمنى أن تنعم المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار.من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لما أبداه من مواقف أخوية تجاه دولة الإمارات وتضامن الكويت مع أشقائها إزاء ما تتعرض له المنطقة من تحديات لأمنها واستقرارها. (وام)