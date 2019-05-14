اتحاد الكتاب: نجاح الشارقة في تورينو محل اعتزاز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أمس الأول بياناً رفع عبره جزيل شكره وفائق تقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات على النجاح اللافت لمشاركة الشارقة ضيف شرف معرض تورينو للكتاب، خصوصاً وأنها حظيت بحضور سموه فعاليات ثقافية عدة في أسبوع افتتاح المعرض، وتقديمه الوجه المشرق والمشرّف للثقافة الوطنية والعربية.

وقال حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في البيان: «إن ما يثلج الصدر ويدعو إلى الفخر أن كل مشاركة ثقافية خارجية للشارقة تكون أفضل من التي قبلها، وذلك بناء على وعي التجربة وهذا مهم، وقد تميزت مشاركة وفد الشارقة في معرض تورينو الدولي كضيف شرف هذا العام بتحقيق الشراكة الحقيقية بين الكتاب الإماراتيين والكتاب الإيطاليين والعالميين ».

وقال الصايغ إن انبهار الجمهور بأنموذج الشارقة ودولة الإمارات كان واضحاً، وكان محل اعتزازنا نحن الشهود على مجريات المشاركة وردود فعلها ومدى تأثيرها الإيجابي سواء في نقل المشهد الثقافي الإماراتي والعربي بكل أريحية وصدقية، أو في تصحيح الصورة التي يحاول المنتمون إلى تيارات التكفير والظلام تشويهها عبر اختطاف واحتكار فكرتها وتأويلها وفق توجهاتهم الحزبية الضيقة.

وثمن الصايغ عالياً الجهود المتعاظمة التي يبذلها صاحب السمو حاكم الشارقة في سبيل إبراز دور الكاتب والمثقف الإماراتي.