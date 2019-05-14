جوني أبي زيد: الحوثيون يستهدفون السعودية باملاءات إيرانية

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الرياض: قال السفير الأميركي في السعودية، جون أبي زيد، إن إرسال واشنطن مزيداً من القوات العسكرية إلى المنطقة ليس لأننا نريد الذهاب للحرب، ولكن من الواضح أن الإيرانيين ظنوا أننا غادرنا، وهذه القوات إشارة كافية لهم إلى أننا لم نغادر.
وتحدث السفير الأميركي خلال لقائه الاثنين بعض وسائل الإعلام في مقر السفارة بالرياض، عن الدور الإيراني السلبي في المنطقة واليمن تحديداً، بقوله: "هل حقاً الحوثيون لديهم صواريخ من دون مساعدة إيرانية؟ هل يمكن لأحد أن يصدق ذلك؟ لا يمكن، لا شك أنهم يتلقون مساعدات إيرانية واستشارية، وإلا لما استهدفوا السعودية بالصواريخ الباليستية من دون إملاءات إيرانية".
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