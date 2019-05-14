شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الأطراف اليمنية تبحث في الأردن تنفيذ اتفاق الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة الذي أُبرم في السويد في ديسمبر الماضي.
وذكرت قناة (العربية الحدث) أن الاجتماع سيناقش إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد.
وأفادت القناة بأن المبعوث الأممي الخاص حث الطرفين على المشاركة بشكل بناء وبحسن نية فيما يتعلق بالاتفاق على طرق تنفيذ تلك البنود، بما يحقق صالح المواطنين في الحديدة وفي اليمن بأسره، وعبر المبعوث الخاص عن امتنانه لحكومة الأردن لدعمها هذا الاجتماع المهم.
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