شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يطرد المعتكفين بـ"الأقصى" لليلة الثالثة على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طردت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المصلين المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك بالقوة، وذلك لليلة الثالثة على التوالي.

وقال شهود عيان إن مجموعة من ضباط وعناصر شرطة الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة وتوجهت مباشرة إلى أمام المصلى القبلي وأجبرت المصلين على مغادرة المسجد.

وكانت الأوقاف الإسلامية فتحت الليلة قبل الماضية، مسجد المئذنة الحمراء بحارة السعدية المتصلة بالمسجد المبارك للمعتكفين الذين طردهم الاحتلال من الأقصى المبارك.

Advertisements

وكان آلاف المواطنين من القدس المحتلة وخارجها أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك

وانتشر المصلون في مصليات وباحات المسجد المبارك حسب الأماكن المخصصة للنساء والرجال، وسط استعدادات واسعة من الأوقاف الاسلامية واللجان المساندة لها.