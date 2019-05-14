شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم تنظيم " داعش " الإرهابي من أجل إنجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق.
وأعرب عبد المهدي خلال لقائه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق بجرائم " داعش" كريم خان - وفقا لقناة ( الإخبارية ) العراقية - عن ارتياحه لقرب الإعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق، وعلى موقع الأمم المتحدة، والاختيار الذي سيتم أيضا بالتشاور مع الحكومة العراقية.
وقدم المستشار الخاص شرحا عن مجريات عمل فريق التحقيق وما يتطلبه من ظروف مناسبة، كما عرض ترشيح سلامة الخفاجي بالتشاور مع الحكومة العراقية ليكون النائب العراقي لرئيس فريق التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.