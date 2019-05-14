اليمن.. طارق صالح: تخريب السفن قبالة الإمارات يؤكد الدور التخريبي لإيران

القاهرة — سبوتنيك. وقال العميد طارق صالح وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في تغريدة على "تويتر": "ندين الاستهداف الإرهابي الجبان لسفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات الشقيقة".

وأضاف: "هذا العمل التخريبي يؤكد من جديد الدور التخريبي لإيران، ومخاطر التهاون في تأمين المضايق والممرات الدولية ومنها مضيق باب المندب والبحر الأحمر من التهديدات الإيرانية واذرعها من ميلشيا إرهابية".

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس الأحد، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".