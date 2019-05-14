حرس الحدود السعودي ينفذ عملية إنقاذ بحري بالقرب من مكة

ذكرت ذلك جريدة "الرياض" السعودية، اليوم الاثنين، أن الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة، تمكنت من إنقاذ ثمانية أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

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ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس بن مسفر المالكي، بأن إنقاذ القارب بدأ بعدما تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة بلاغا من قطاع حرس الحدود بالقنفذة.

وأضاف: "كان البلاد يفيد برصد إشارة استغاثة من قارب النزهة المسمى (سلطان الليث) تعرض لعطل غرب مركز أبو النور"، مشيرا إلى أن تم توجيه زورق بعيد المدى من الوحدات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة لموقع إشارة الإستغاثة، في الحال.

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وتابع: "تم العثور على قارب النزهة المتعطل وتقديم المساعدة للموجودين على متنه، والتأكد من أنهم جميعا بصحة جيدة".

ووجه المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة بضرورة تأكد مرتادي البحر جاهزية قواربهم قبل كل رحلة.