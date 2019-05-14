مجلس النواب الليبي يصوت على تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

بنغازي — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجلس النواب الليبي صوت منذ قليل في جلسته المسائية ليوم الاثنين على تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها كجماعة إرهابية". يشار أن مجلس النواب قد عقد جلسته الصباحية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بحضور النائب الثاني أحميد حوم، و 70 نائبا وعلقت الجلسة حيث استأنفت مساء أمس الاثنين.

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