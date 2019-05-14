حنان عشراوي: لأول مرة ترفض واشنطن منحي تأشيرة دخول

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

قالت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية رفصت للمرة الأولى منحها تأشيرة دخول، ودون ذكر سبب.

وأضافت عشراوي، في سلسلة تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر": "تجاوزت سن السبعين وأنا جدة، أنا ناشطة من أجل قضية فلسطين منذ أواخر الستينيات، كنت على الدوام مؤيدة قوية للمقاومة السلمية".

وأضافت: "قابلت (وحتى تفاوضت) مع كل وزراء الخارجية الأمريكيين منذ (جورج) شولتز، ومع كل رئيس منذ جورج دبليو بوش (ما عدا الإدارة الحالية)".

وأوضحت أنها المرة الأولى التي ترفض فيها السلطات الأمريكية طلبها الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، حيث تعيش ابنتها وأحفادها.

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وتابعت: "أسافر إلى هناك 3 أو 4 مرات على الأقل في السنة".

وأوقفت القيادة الفلسطينية جميع اتصالاتها السياسية مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بما في ذلك مع القنصلية العامة في القدس.

وجاءت تلك الخطوة ردا على اعتراف ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/ أيار الماضي.

وتقول القيادة الفلسطينية إن إدارة ترامب منحازة تمام لإسرائيل، وترفض التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف السلام، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.