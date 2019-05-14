رئيس "الشورى" البحريني يعتذر إثر اتهامه بـ"السخرية" من الفقراء

المنامة/ الخليج 365

اعتذر رئيس مجلس الشورى البحريني (الغرفة الثانية للبرلمان)، علي بن صالح الصالح، عن "سوء فهم" لعبارة إثر اتهامه بـ"السخرية" من الفقراء.

جاء ذلك في بيان له بثته وكالة الأنباء البحرينية، مساء الإثنين، عقب حملة هجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية عبارة وردت على لسانه في جلسة برلمانية قال فيها: "فقير ويشتري سيارة"، ما اعتبره البعض "سخرية" من الفقراء.

وأوضح أن العبارة وردت على لسانه بالفعل في الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى تعليقا على ما قالته النائبة منى المؤيد، خلال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وأضاف البيان أن النائبة قالت "من يدفع ضريبة القيمة المضافة هو الفقير عندما يشتري سيارة"، فرد رئيس مجلس الشورى "فقير ويشتري سيارة".

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وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنه كان يقصد فقط أن كلمة فقير جاءت "في غير موضعها، فالأحرى أن تضع النائبة توصيف (ذوي الدخل المحدود)".

ونوه بأن تعريف كلمة فقير دوليا هو الذي لا يرتقي دخله اليومي لتأمين حاجاته وأسرته اليومية من مأكل ومشرب وملبس وغيرها.

وتراجع نمو اقتصاد البحرين إلى 1.8 بالمائة في 2018، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتباطؤ النشاط في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية، مقابل 3.8 بالمائة في 2017.

وتنفذ الحكومة خطة إجراءات تقشف حساسة تحتاجها البلاد لضمان الحصول على حزمة مساعدات خليجية.



وتوقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، ارتفاع الدين العام في البحرين إلى 114 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مقابل 93 بالمائة في نهاية 2018، دون أن يذكر قيمته.

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