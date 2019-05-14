لاعب #المغرب يكشف حقيقة عرض #الهلال

كشف النجم المغربي بدر بانون، مدافع نادي الرجاء البيضاوي، عن موقفه من الرحيل عن الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اهتمام كبير من الهلال للتعاقد معه.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى تقديم نادي الهلال، عرضًا بقيمة 3 ملايين ريال، للتعاقد مع بانون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديلًا عن الإسباني ألبرتو بوتيا.

وقال بانون في تصريح لإذاعة “Radio Spot Maroc”، إنه يرحب بتجديد عقده مع الرجاء، لافتًا إلى أنه عقد عدة جلسات مع مجلس الإدارة، لبحث البنود الجديدة، والتي جاءت رائعة إلى حد كبير.

وتابع اللاعب حديثه بقوله اطمح للعب في أحد الدوريات الأوروبية خلال الموسم المقبل، لكن إذا توصلت بعرض من الخليج سأوافق لانني أرغب في تأمين مستقبل عائلتي.. على العموم انا حاليا الأن باق مع الرجاء و القرار بيد إدارة للفريق”

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وأشار مدافع الرجاء، إلى أن حديثه لا يعني أنه سيبقى في الرجاء 100%، حيث هناك احتمالية لرحيله في الصيف، في حال كان هو وناديه، سيستفدان ماديًا بشكل كبير.

كما أكد على وجود عروض من أندية سعودية ويمثلان الأندية الكبرى في المملكة واشار أن الزعيم الهلالي فتح باب المفاوضات مع وكيل اعماله بعرض مغري جدا

ويذكر ان تقارير صحفية أيضا أشارت بأن إدارة الأهلي تزاحم نادي الهلال في الحصول على خدمات الدولي المغربي، لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، بدر بانون، الذي أكدت تقارير أنه على رادار الهلال.

وأكدت التقارير أن الأهلي عرض على إدارة نادي الرجاء البيضاوي مبلغاً أكبر من الذي عرضته إدارة الهلال للفوز بخدمات اللاعب، الذي يعد أساسياً للمنتخب المغربي ويعتمد عليه المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب، هيرفي رونار.