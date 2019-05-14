النصر يبدأ استعداداته لـ #لباطن بحضور الرئيس

صحيفة الخليج الإلكترونية

بحضور رئيس النادي الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم بدأ الفريق النصراوي الأول لكرة القدم اليوم الاثنين استعداداته لمباراة الفريق القادمة أمام نادي الباطن مساء الخميس القادم في استاد الملك فهد.

وبدأت التدريبات اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، وطبق فيتوريا بعد ذلك عدداً من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم التمرين بمناورة على منتصف الملعب.

فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الحزم بتمارين لياقية تواجدوا بعدها في غرف الجاكوزي والساونا.