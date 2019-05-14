إدواردو يغيب عن تدريبات #الهلال

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صحيفة الخليج الإلكترونية
استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني يوم أمس، وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الاتفاق مراناً استرجاعياً، فيما أجرى بقية اللاعبين مراناً اعتيادياً تركز على الجوانب الفنية، واشتمل المران بقية اللاعبين على تدريبات فنية ومناورة.
وشهدت التدريبات غياب اللاعب البرازيلي كارلوس ادواردو نظير شعوره بآلام في العضلة الأمامية، فيما غادر سلمان الفرج إلى ألمانيا وذلك لإجراء عملية الفتق.
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