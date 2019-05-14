الإيطالي #جيانلوكا روكي حكماً لنهائي #الدوري_الأوروبي

تقنية الـ VAR، بها حكم رائيسي، ماسيمليانو أراتي، ويساعده كلًا من ماركو جويدا، وسيمون مارسينياك البولندي، بالإضافة لـ بافل سوكولنيكي.

جدير بالذكر، أن جيانلوكا روكي أدار مباراة في الدوري المصري هذا الموسم بين الزمالك وبيراميدز في الدور الأول، والتي انتهت بالتعادل 3/3 بين الفريقين.

وقام روكي في هذه المباراة بطرد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك بعد حصوله على انذارين في المباراة.