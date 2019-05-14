- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم إيطالي لمواجهة تشيلسي وآرسنال بنهائي الدوري الأوروبي 29 مايو الجاري.
ويقود المباراة من أرض الملعب المخضرم جيانلوكا روكي، مع مساعديه فيليبو ميلي، ولورينزو مانجانيلي، بجانب دانيلي أورساتو حكم رابع.
تقنية الـ VAR، بها حكم رائيسي، ماسيمليانو أراتي، ويساعده كلًا من ماركو جويدا، وسيمون مارسينياك البولندي، بالإضافة لـ بافل سوكولنيكي.
جدير بالذكر، أن جيانلوكا روكي أدار مباراة في الدوري المصري هذا الموسم بين الزمالك وبيراميدز في الدور الأول، والتي انتهت بالتعادل 3/3 بين الفريقين.
وقام روكي في هذه المباراة بطرد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك بعد حصوله على انذارين في المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإيطالي #جيانلوكا روكي حكماً لنهائي #الدوري_الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.