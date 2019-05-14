النصر يحسم صفقتي الموسم الجديد من المحليين

كشفت مصادر صحفية، عن اقتراب مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم، من حسم صفقتين محليتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويقدم نادي النصر، موسمًا رائعًا، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2018-2019، برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الهلال “الوصيف”، قبل جولة وحيدة فقط من نهاية المسابقة.

ونقل برنامج “الوقت الأصلي”، عن مصادر مقربة من نادي النصر، بأن الصفقتين الكبيرتين – التي لم يتم الكشف عن هويتهما -، جاءتا باختيار من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول، والذي يحاول تدعيم صفوفه بشكل أقوى الموسم المقبل.