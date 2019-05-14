بداية التسجيل بالفصل الصيفي في الكلية التقنية بخميس مشيط

ابها

أعلنت الكلية التقنية بخميس مشيط عن بدء التسجيل بالفصل الصيفي للعام التدريبي الجاري 1439/1440هـ ، وجاء ذلك بموافقة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد لبرنامج الدبلوم.

حيث أوضح سعادة عميد الكلية المهندس صالح بن طالع القحطاني أن تنفيذ الفصل التدريبي الصيفي والتدريب التعاوني الصيفي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بالفصل التدريبي القادم، وكذلك استثماراً لموسم الصيف بما يعود بالنفع للمتدربين .

من جهته عبّر المهندس أحمد بن ناصر العسيري وكيل الكلية لشؤون المتدربين أنه تم فتح التسجيل في مقررات الفصل الصيفي ابتداءاً من يوم الأحد الموافق ٧ رمضان حتى ١٦ من الشهر الجاري، من خلال بوابة نظام رايات التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويبدأ التدريب الفعلي بأذن الله في ٦ من شهر شوال ولمدة ٨ أسابيع ويشترط أن لا يتجاوز النصاب ١٠ ساعات تدريبية وحث ” العسيري ” المتدربين المسجلين مبديئا بسرعة التسجيل من خلال نظام رايات وبناء جداولهم التدريبية.