مسؤول أميركي: تورط إيران بتخريب 4 سفن في مياه الخليج

صحيفة الخليج الإلكترونية قال مسؤول أمريكي، إن الفجوات في السفن المستهدفة ناجمة عن شحنات متفجرة، مؤكدا أن التحقيق المبدئي يظهر تورط إيران بحادثة تخريب السفن في المنطقة.

وأوضح المسؤول “إيرانيون أو مجموعات موالية استخدمت متفجرات لإحداث فجوات في السفن”.

وأضاف أن حجم الفجوات في السفن المستهدفة يتراوح بين 5 و 10 أقدام، مؤكدا تعاون الولايات المتحدة مع الإمارات في التحقيق.

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