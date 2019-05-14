انتقال #هازارد الى #ريال_مدريد أنجز والإعلان بعد نهائي “#يوروبا_ليغ”

صحيفة الخليج الإلكترونية

ذكرت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية الإثنين أن ناديي ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنكليزي اتفقا على انتقال نجم الثاني البلجيكي إدين هازار الى صفوف الأول، على أن يعلن ذلك بعد المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (“يوروبا ليغ”) المقررة في 29 أيار/مايو الحالي. وأوضحت الصحيفة أن قيمة الصفقة تقارب 100 مليون يورو ما يجعل الدولي البلجيكي اللاعب الأغلى الذي يتعاقد معه النادي الملكي في تاريخه، متفوقا على الويلزي غاريث بايل (99,7 مليون يورو) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (94 مليون يورو) الذي انتقل الى يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الى أن الاتفاق بين الناديين من جهة، وبين النادي الملكي واللاعب البالغ 28 عاما من جهة أخرى، “تم التوصل إليه قبل أسابيع”، ولم يتبق “سوى تحديد الإعلان الرسمي عن هذا الانتقال”.

وفي الخامس من نيسان/أبريل، لم يخف المدرب العائد لقيادة الدفة التدريبية لريال، الفرنسي زين الدين زيدان، إعجابه بمهاجم تشلسي الذي يلاقي مواطنه أرسنال في نهائي “يوروبا ليغ” في باكو عاصمة أذربيجان.

وأوضح الفرنسي يومها “ما يمكنني قوله هو أنه لاعب أقدره، والجميع يعلم ذلك (…) سبق له أن لعب في فرنسا (مع ليل)، وتابعته كثيرا وأعرفه شخصيا. لكن لا جديد بشأن به كلاعب: هو لاعب رائع”.

من جهته، لم يخف هازار الذي ينتهي عقده مع تشلسي عام 2020 ولم يقدم على تمديده على رغم سعي فريقه لذلك في الأشهر الماضية، رغبته في الانضمام في يوم من الأيام لصفوف النادي الإسباني العريق.

وتسببت العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي (فيفا) على تشلسي بمنعه من التعاقدات لفرتي انتقالات متتالية حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2020، في عرقلة المفاوضات بين الناديين اللندني والملكي. لكن تشلسي لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية (“كاس”) في محاولة لوقف هذه العقوبة التي فرضت عليه بسبب مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصِّر.

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